أسطورة كرة السلة الأمريكي يحتفى بمحمد بصلاح

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عاش محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزى يوما إستثنائيا بعد هدفه التاريخى في مرمى مانشستر سيتى أمس، ضمن مباريات اللدورى الانجليزى التي إنتهت بالتعادل 2-2 ليتحول الفرعون المصرى إلى حديث العالم كما احتفى ليفربول بنجمه المصري ليواصل تألقة في ملاعب الانجليز.

وقدم «الفرعون» مستوى مبهرا على ملعب آنفيلد، إذ صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بمجهود فردي كبير وبطريقة رائعة، بعد مراوغة عدد من مدافعي السيتي.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على «تويتر» تغريدة قال فيها: «محمد صلاح لاعب كرة قدم لا يصدق».

واتفق ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة الأمريكية، مع تغريدة النادي الإنجليزي، حيث أعاد نشرها عبر حسابه معلقا عليها قائلا: «نعم هو كذلك».

وسجل محمد صلاح 8 أهداف وصنع ثلاثة في ثماني مباريات من تسع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى الآن في الموسم (2021-22) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 103 أهداف حتى الآن في «البريميرليج» (101 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، وبات على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الإيفواري ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق، متصدر قائمة هدافي الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.