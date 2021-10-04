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الكنيسة القبطية تنظم احتفالية بمناسبة تسلمها كنيسة السيدة العذراء في بلجيكا (صور)

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الكنيسة القبطية تنظم احتفالية بمناسبة تسلمها كنيسة السيدة العذراء في بلجيكا (صور) الكنيسة القبطية تنظم احتفالية بمناسبة تسلمها كنيسة السيدة العذراء في بلجيكا (صور)

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أقيم بكنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الانجيلي Antwerpen في بلجيكا، مساء أمس الأحد، احتفالية بمناسبة تسلم ملكية مبني الكنيسة من الكنيسة الكاثوليكية وذلك بحضور نيافة الأنبا ارساني أسقف إيبارشية هولندا والمشرف رعوياً على القطاع الهولندي في بلجيكا، وأسقف الكنيسة الكاثوليكية لإيبارشية Antwerpen مونسنيور جون بوني والقمص موسي سرور كاهن الكنيسة ولفيف من كهنة ايبارشية هولندا وعدد غفير من شعب الكنيسة.

وألقى الأسقف الكاثوليكي كلمة قدم فيها التهنئة للأقباط في Antwerpen بملكية مبني الكنيسة وعبر عن سعادته بأن المبني سيبقي يستخدم في العبادة وتمني لها مزيد من النمو والازدهار.

وألقى الأنبا ارساني كلمة ترحيب بالحاضرين ثم شكر مجهودات الكنيسة الكاثوليكية ومجلس مدينةAntwerpen، وقد تخلل الاحتفال فقرات من الترانيم من فرق الكورال بالكنيسة.

يذكر أن الكنيسة القبطية تستخدم مبني الكنيسة منذ أبريل 2017 على سبيل الإيجار، وتمت فيه الكثير من أعمال التجديد والترميم والتوسعات، وتركيب حامل الأيقونات ورسم الشرقية، وقام البابا تواضروس الثاني بزيارة الكنيسة وتدشينها في 17 اكتوبر 2019.

الكنيسة القبطية تنظم احتفالية بمناسبة تسلمها كنيسة السيدة العذراء في بلجيكا(صور)
الكنيسة القبطية تنظم احتفالية بمناسبة تسلمها كنيسة السيدة العذراء في بلجيكا(صور)

المصرى اليوم

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