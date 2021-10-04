أخبار عاجلة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
"تقويم التعليم" تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسسي الكامل -
بهدفي "بنزيما" و"مبابي " في مرمى إسبانيا.. فرنسا تتوج بـ "اللقب الأوروبي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال أسبوع.. أمانة جدة تزيل 39 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم

Print
خلال أسبوع.. أمانة جدة تزيل 39 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم خلال أسبوع.. أمانة جدة تزيل 39 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم
ضِمن جهودها لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري

خلال أسبوع.. أمانة جدة تزيل 39 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم

أزالت أمانة محافظة جدة 39.230 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم خلال الأسبوع التاسع لحملة "#صور _ وأرسل"، ضمن جهودها لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.

وأسفرت الحملة عن معالجة 3000 متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران، ورفع 139 سيارة تالفة من الطرق وداخل الأحياء، بالإضافة إلى معالجة وضع 960 حاوية وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفر لعدد 2178 حاجزًا؛ فضلًا عن إزالة 6.952 لوحة دعائية مخالفة.

يذكر أن حملة "#صور_وأرسل" تهدف إلى توعية السكان وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري في محافظة جدة؛ وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن عناصر التشوه البصري من خلال تصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب

نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب

طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء

طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء