أخبار عاجلة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
"تقويم التعليم" تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسسي الكامل -
بهدفي "بنزيما" و"مبابي " في مرمى إسبانيا.. فرنسا تتوج بـ "اللقب الأوروبي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

رفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

Print
رفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة رفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الإثنين، من رفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة بالانتشار الأمني في جميع الأنحاء على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن خطتها الأمنية في القاهرة والمحافظات، والانتشارات على الطرق والمحاور لتحقيق الأمن والأمان، كما وافق مجلس الوزراء، في الأول من سبتمبر الماضي، على إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص- بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها الأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي بقرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب

دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب

مروة كمال عبدالحميد تطلق مبادرة «فرسان النيل».. وجوائز رمزية للطلاب المثاليين

مروة كمال عبدالحميد تطلق مبادرة «فرسان النيل».. وجوائز رمزية للطلاب المثاليين