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مصرع ربة منزل وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا

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مصرع ربة منزل وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا مصرع ربة منزل وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا

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لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أُصيب 14 آخرون، الإثنين، إثر انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، شمال المنيا.

وتلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب ميكروباص رقم 7256 ي ط ا، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجديد» أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، نتيجة السرعة.

وأسفر الحادث عن مصرع مستورة حسين كامل، 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بحلوان- القاهرة، وإصابة 14 آخرين.

وتم نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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