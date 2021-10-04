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بتسهيلات في السداد تصل لـ20 عامًا.. وزارة الإسكان تطرح ٥٠ وحدة سكنية بمدينة ١٥ مايو

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بتسهيلات في السداد تصل لـ20 عامًا.. وزارة الإسكان تطرح ٥٠ وحدة سكنية بمدينة ١٥ مايو بتسهيلات في السداد تصل لـ20 عامًا.. وزارة الإسكان تطرح ٥٠ وحدة سكنية بمدينة ١٥ مايو

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أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح ٥٠ وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة ١٥ مايو بمشروع ٢٢ عمارة بالمجاورة رقم ٣١.

وأوضح أن مساحات الوحدات السكنية بالمشروع تتراوح ما بين ٦٨ و٨٥ مترًا مربعًا، مع تيسيرات في السداد تصل إلى 20 عاماً، على أن يكون التسليم فوريًا. وأضاف أنه سيتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيه، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ١٨ أكتوبر حتي يوم الخميس الموافق ٢٨ أكتوبر الجاري، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في «3 ش سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر».

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق ١٠ نوفمبر المقبل، بمقر الهيئة الرئيسي.

المصرى اليوم

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