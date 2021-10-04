انطلاق فعاليات «منافسات ألعاب الشباب» بمشاركة 500 طالب ثانوي بالأقصر

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انطلقت في الأقصر فعاليات (منافسات ألعاب الشباب ) للمرحلة الثانوية بالهيئات الرياضية بمحافظة الأقصر للعام المالي 2021/2022 والتي نظمتها الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ( الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري ) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاقصر.

وشارك في الفعاليات (500) مشارك من محافظة الأقصر على ملاعب مركز شباب القرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، بحضور صلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد حسان مدير عام التعليم العام والأزهري بوزارة الشباب والرياضة، خالد حنفنى باداره التعليم العام والازهرى بوزارة الشباب والرياضة وكل من ريم محمد، وعبير يحيي منسقين المشروع بإدارة التعليم العام والازهري بوزارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات الشبابية وممثلين بمختلف مناطق الأقصر.

وتتم هذه الفعاليات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورعاية السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتحت إشراف الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، وصلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة.