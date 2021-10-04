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«إسكندرية بالألوان» .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ«السكيت والباتيناج»

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«إسكندرية بالألوان» .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ«السكيت والباتيناج» «إسكندرية بالألوان» .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ«السكيت والباتيناج»

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نظم قسم التسويق بمتحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، الإثنين، فعالية بعنوان «إسكندرية بالألوان»، على هامش احتفالية المتحف بيوم السياحة العالمي، أمس، والتى تُعد احتفالية فريدة من نوعها، بالتعاون مع فريق «أليكس سكيت هاوس» Alex skate house.

وقام الفريق بعمل عروض مميزة بالسكيت والباتيناج في حديقة القصر، ما أضاف روحًا مختلفة ومميزة للمكان، ثم قاموا بالرسم والتلوين لعدة معالم سياحية في على القماش، بمشاركة زوار متحف المجوهرات الملكية، وفي الختام تم عمل جولة للفريق داخل القصر لمعرفة تاريخه ورؤية مقتنياته، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وتحتفل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بيوم السياحة العالمي كاحتفالات دولية في 27 سبتمبر من كل عام، حيث تم اختيار هذا التاريخ في ذلك اليوم من عام 1970، حيث تم اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية، ما يُعد علامة فارقة في السياحة العالمية.

"اسكندرية بالألوان" .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ" السكيت والباتيناج" (صور)
"اسكندرية بالألوان" .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ" السكيت والباتيناج" (صور)
"اسكندرية بالألوان" .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ" السكيت والباتيناج" (صور)
"اسكندرية بالألوان" .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ" السكيت والباتيناج" (صور)
"اسكندرية بالألوان" .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ" السكيت والباتيناج" (صور)
"اسكندرية بالألوان" .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ" السكيت والباتيناج" (صور)
"اسكندرية بالألوان" .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ" السكيت والباتيناج" (صور)
"اسكندرية بالألوان" .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ" السكيت والباتيناج" (صور)
"اسكندرية بالألوان" .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ" السكيت والباتيناج" (صور)
"اسكندرية بالألوان" .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ" السكيت والباتيناج" (صور)
"اسكندرية بالألوان" .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ" السكيت والباتيناج" (صور)
"اسكندرية بالألوان" .. متحف المجوهرات الملكية يحتفل بيوم السياحة العالمي بـ" السكيت والباتيناج" (صور)

المصرى اليوم

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