رئيس «الأقصر» يتابع نظافة المدارس وتطعيمات كورونا استعدادا للعام الدراسي الجديد

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بالتأكد من جاهزية المدارس واستعدادت استقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢١- ٢٠٢٢ والاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كافة الإمكانيات والمستلزمات اللازمة.

حيث قام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، يرافقه شعبان طايع رئيس حي المطار، بتفقد مدرسة الشهيد أشرف فتح الله للتعليم الأساسي بمنطقة نجع العوابد، وذلك لمتابعة الاستعدادات واستكمال كافة الإجراءات اللازم اتخاذها بجميع المراحل التعليمية.

وقام لطفي خلال الزيارة بمتابعة مدى التزام المعلمين بتلقى التطعيمات بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة للوقوف على الاحتياجات الفعلية ومتابعة سير العمل بالمدرسة واستعدادت استقبال العام الدراسي الجديد.

كما تابع لطفي الحالة العامة بشوارع مدينة الأقصر الخاصة بأعمال النظافة والإشغالات، موجها بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم، بالإضافة لتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الإشغالات، مع المتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة بشوارع المدينة.

وأكد «لطفي» على ضرورة نظافة المدارس من الداخل والخارج ونظافة الفصول والملاعب ودورات المياه والخزانات، مشدداً على التأكد من صلاحية أجهزة الإطفاء وتوفير المياه والكهرباء بكل مدرسة.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن مدرسة الشهيد أشرف فتح الله للتعليم الاساسى سوف تقدم الخدمات التعليمية لأبناء منطقة نجع العوابد، وأن المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب، مضيفاً أنه تمت السيطرة على أحد الأهالي يقوم بالاستيلاء على الجزء الخلفي من سور المدرسة، ويقوم أيضاً بتجريف الأرض فتم إيقاف الأعمال ومصادرة مواد التجريف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدي.