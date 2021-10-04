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صحة الأحساء ترفع درجه استعدادها تحسباً للحالة المدارية شاهين

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صحة الأحساء ترفع درجه استعدادها تحسباً للحالة المدارية شاهين صحة الأحساء ترفع درجه استعدادها تحسباً للحالة المدارية شاهين
قالت: تصحب غالباً بزخات من البَرَد ورياح مؤدية إلى إثارة الغبار

صحة الأحساء ترفع درجه استعدادها تحسباً للحالة المدارية شاهين

أعلنت صحة الأحساء رفع درجة الاستعداد تحسباً للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بالحالة شاهين.

وقالت عبر حسابها في تويتر: رفعت #صحة_الأحساء درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الإسعافية تحسباً للتوقعات الجوية إلى تأثر أجواء المملكة من الحالة المدارية في بحر عُمان، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية على بعض المناطق.

وأضافت، تصحب غالباً بزخاتٍ من البَرَد ورياح مؤدية إلى إثارة الغبار، نتيجة التأثير غير المباشر لإعصار شاهين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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