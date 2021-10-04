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224 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة (التفاصيل والرواتب)

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224 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة (التفاصيل والرواتب) 224 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة (التفاصيل والرواتب)

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية ، في توفير 224 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة على مهن حداد ونجار مسلح، وبناء، ومليس محارة، ودهان، ومراقبين حدادين مسلح، ومراقبين نجارين مسلح وتشطيبات، ومراقبين مليس ومحارة، ومراقبين بناء بالمملكة بجدة وتحدد الرواتب بعد المقابلة الشخصية، ومزايا أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب مع شركة أكون الدولية المحدودة بالمملكة بجدة على عدد من المهن المتوفرة بالشركة.

وأوضح الملحق العمالي عبدالحليم محمود أن فرص العمل المتوافرة هي النحو التالي:

60 حداد مسلح، و60 نجار مسلح، و30 بناء (بلوك وطوب وجبس بورد وبلاستر) و30 مليس محارة، و20 دهان، و6 مراقبين حدادين مسلح، و6 مراقبين نجارين مسلح وتشطيبات، و6 مراقبين مليس ومحارة، و6 مراقبين بناء.

وقال الملحق العمالي إن الأجور تحدد بعد المقابلة الشخصية، ويتم نقل الكفالة على الفور، ويوجد سكن ومواصلات وإعاشة، التواصل وارسال السيرة الذاتية على الأميل التالي :jobs.saudi2030@outlook.com.

جاء ذلك بتقرير من مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

المصرى اليوم

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