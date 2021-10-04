الكشف وتوفير العلاج لـ 1600 مواطناُ في قافلة لوزارة الصحة بقرية ميانة ببنى سويف

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف ،لمناقشة تقرير بشأن نتائج القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقرية ميانة مركز اهناسيا يومي «السبت والأحد 2 و3 أكتوبر الجاري» مكونة من 10 عيادات في 10تخصصات(الباطنة، الأطفال، العظام، الأسنان، الصدر، الرمد، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن اجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1632 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 86، معمل طفيليات 42، حالات الأشعة 18، استصدار 8 قرارات نفقة دولة، تحويل عدد 53 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وموجات صوتية 63 حالة.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 101مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غيرالمعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 108مواطنا.

بينما أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.