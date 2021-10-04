طرق برية وإنارة غائبة.. شاهد قصور الخدمات يضرب "الراشدية 2" بمكة

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جولة لـ"سبق" توثق لمعاناة السكان وتكشفت عن ضعف المتطلبات الأساسية

شهد مخطط حي "الراشدية 2" بمكة، قصورًا في عدد من الخدمات البلدية، المتمثلة في الأسفلت والإنارة والصرف الصحي؛ وذلك منذ فترة زمنية على الرغم من أن الحي يعتبر مأهولًا بالسكان لكثرة إقبال المواطنين للبناء والسكن فيه، في ظل توفر المدارس الحكومية والمحال التجارية.

وقال مواطنون التقتهم "سبق": "نحن نعاني من عدم اكتمال أهم الخدمات البلدية بمخطط حي الراشدية رقم 2؛ حيث إننا نسكن الحي ونطمح في إنهاء معاناتنا بالبدء في أعمال سفلتة الحي كاملًا، وكذلك توفير الإنارة وغيرها من المتطلبات الأساسية والضرورية كالحدائق العامة".

وفي جولة مصورة، وثقت "سبق" عددًا من الصور من داخل حي الراشدية 2 يظهر من خلالها الطرق البرية تتوسط المنازل وعدم توفر الإنارة.

وطالَبَ الأهالي، عبر "سبق"، المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة بالنظر في معاناتهم والعمل على توفير الخدمات لهم في أقرب فرصة لتهيئة البيئة المناسبة للساكنين.