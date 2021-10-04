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وزير الثقافة العراقي يزور معرض العلاقات العراقية التاريخية

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"نوادر" توثق زيارتي الملك المؤسس لبغداد عاميْ 1916م و1930م

وزير الثقافة العراقي يزور معرض العلاقات السعودية العراقية التاريخية

زار وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم، معرض العلاقات العراقية التاريخية الذي تقيمه مؤسسة التراث الخيرية، ضمن مشاركتها في معرض الكتاب المقام بالرياض هذه الأيام.

وكان في استقبال الوزير العراقي، أمين عام المؤسسة الدكتور أسامة الجوهري؛ حيث اضطلع على المعلومات والصور النادرة التي تعكس عمق العلاقات السعودية العراقية، وأبدى إعجابه الكبير بالمعرض وبما قدمته المؤسسة من صور قيمة.

ويضم المعرض عددًا من الصور التاريخية النادرة التي تجسد عمق العلاقات السعودية والعراقية عبر مراحل مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية والعراق الشقيق، وتوثق زيارة الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى العراق عامي 1916م و1930م، إضافة إلى زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى العراق عام 1957م.

ويأتي هذا المعرض لتأكيد حرص المملكة العربية السعودية على تاريخها في إقامة علاقات راسخة بين البلدين الشقيقين.. وتُعد هذه المجموعة من الصور التاريخية من أرشيف مؤسسة التراث الخيرية الزاخر بنوادر الصور التي توثق تاريخ المملكة العربية السعودية، وتبرز دورها الريادي والقيادي وإنجازاتها الحضارية عبر المراحل المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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