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"تقييم" تعتمد إستراتيجية الهيئة وقواعد برامج التعليم المهني المستمر

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"تقييم" تعتمد إستراتيجية الهيئة وقواعد برامج التعليم المهني المستمر "تقييم" تعتمد إستراتيجية الهيئة وقواعد برامج التعليم المهني المستمر
تهدف إلى رفع مستوى كفاءة مزاولي مهنة التقييم وتحديث معلوماتهم

عقد مجلس إدارة الهيئة للمقيمين المعتمدين "تقييم"، أمس، اجتماعه الـ 33 برئاسة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان.

واستعرض المجلس، في اجتماعه، أداء الهيئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع إستراتيجية الهيئة للأعوام 2022 - 2025م، كما اعتمد المجلس قواعــد برامــج التعليــم المهنــي المســتمر، التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة مزاولي مهنة التقييم، وتحديث معلوماتهم، وتطوير مهاراتهم في الموضوعات ذات العلاقة بالمهنة، وفقاً للأحكام والضوابط الواردة في هذه القواعد.

واطلع المجلس على أبرز المستجدات في الموضوعات التي سبق له التوجيه بشأنها، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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