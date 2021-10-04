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وائل جمعة يعلن موعد انضمام صلاح للمنتخب

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وائل جمعة يعلن موعد انضمام صلاح للمنتخب وائل جمعة يعلن موعد انضمام صلاح للمنتخب

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كشف وائل جمعة مدير منتخب ، آخر إستعدادت منتخب مصر للمباراة القادمة أمام الليبي.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية: «كيروش يتعامل بكل جدية وتركيز من أجل نجاح مهمته مع منتخب مصر».

وتابع وائل جمعة: «بدأنا المرحلة الثانية لمنتخب مصر إستعدادا لمباراة ليبيا»، مردفا:«اللاعب أحمد حجازى إنضم اليوم».

وأوضح وائل جمعة: «محمد صلاح سينضم لمعسكر المنتخب المصري بعد غد»، وأكمل:«اللاعبون يستجيبون بشكل جيد مع كيروش في التدريبات».

وأكمل:«اختيار اللاعبين للمنتخب يتم وفقا لكل مرحلة»، مؤكدًا: «لا مجاملات في اختيار اللاعبين للمنتخب المصري».

المصرى اليوم

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