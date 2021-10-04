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الغرفة التجارية: المنتجات المصرية في «أهلا مدارس» تنافس الماركات العالمية ()

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الغرفة التجارية: المنتجات المصرية في «أهلا مدارس» تنافس الماركات العالمية (فيديو) الغرفة التجارية: المنتجات المصرية في «أهلا مدارس» تنافس الماركات العالمية ()

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تنافس الماركات العالمية.. الغرفة التجارية عن جودة منتجات «أهلًا مدارس» ()

قال محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن معرض «أهلا مدارس» يضم منتجات مصرية بجودة عالية، تنافس الماركات العالمية، موضحا أنه عند افتتاح المعرض عام 2017 كانت نسبة المنتجات المصرية المعروضة 20%، أما هذا العام فأصبحت أكثر من 80% في مختلف القطاعات.

وأضاف محمد حسن، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المعرض يضم أدوات مدرسية مختلفة من شنط وأقلام جاف بمختلف الأنواع، مردفا أنه من المستهدف أن تكون المنتجات المعروضة في العام المقبل صناعة مصرية بنسبة 100%.

وتابع وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الصناعة المصرية تتطور كل عام، وتنافس المنتجات المستوردة، مشيرا إلى أن السوق تحتم على المصنعين الاهتمام بالجودة العالية لكسب ثقة المستهلكين ومنافسة المنتجات الأجنبية المعروضة داخل «أهلا مدارس».

المصرى اليوم

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