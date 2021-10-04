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إعصار شاهين.. خسائر في البنية التحتية بعمان ولجان لإدارة الأزمة

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إعصار شاهين.. خسائر في البنية التحتية بعمان ولجان لإدارة الأزمة إعصار شاهين.. خسائر في البنية التحتية بعمان ولجان لإدارة الأزمة

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قالت نظيمة سعد الدين، الصحفية المتخصصة في الشأن العماني، إن سلطنة عمان لديها لجنة وطنية دائمة، لإدارة الأزمات، لمواجهة التغيرات المناخية، والإعصار الذي يأتي كل عام.

وأضافت نظيمة سعد الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن السلطنة لديها لجان فرعية لإدارة الأزمات في مختلف المحافظات، منها قوات الشرطة وإدارة المياه، والكهرباء، ومختلف القطاعات.

وأوضحت الصحفية المتخصصة في الشأن العماني أن اللجنة الوطنية تصدر التحذيرات بعد تحديد مسار الإعصار، وتوضح اتجاهات الإخلاء، مضيفة أن الخسائر الناتجة عن إعصار شاهين تسببت في تهالك البنية التحتية في المناطق التي ضربها الإعصار.

المصرى اليوم

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