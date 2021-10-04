الآن .. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

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تعقد جامعة الأزهر مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم تعلن خلاله نتيجة تنسيق كليات الأزهر2021 للالتحاق بكليات جامعة الأزهر لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر عن عرض نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

ويمكن للطلاب الاطلاع على تنسيق كليات جامعة الأزهر بعد المؤتمر الصحفي مباشرة من خلال ادخال رقم الجلوس عبر رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 .

موعد إعلان نتيجة تنسيق كليات الأزهر 2021

يبدأ مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في تمام الساعة 12 ظهر اليوم لإعلان نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2021.

ويضمن مؤتمر نتيجة تنسيق كليات الأزهر المنعقد في مقر جامعة الازهر في مدينة نصر، نتيجة المرحلتين الأولي من التنسيق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية 2021.

جامعة الأزهر تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقدت جامعة الأزهر إجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نوابه لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد في كليات الأزهر والمدن الجامعية الخاصة بطلاب الأزهر.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية توفير المناخ المناسب للدراسة في الكليات، واتخاذ الإجراءات الوقائية من كوفيد-19.

وأكد على ضرورة حصول الطلاب على لقاح كورونا للسكن في المدن الجامعية لحماية الطلاب من الفيروس.

وناقش إجتماع جامعة الأزهر بدء تطبيق نظام الساعات المعتمدة في بعض كليات جامعة الأزهر.

جامعة الأزهر تناشد المنتسبين لها سرعة التطعيم

طالبت جامعة الأزهر جميع منتسبيها سرعة في مقر الجامعة في القاهرة والأقاليم بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الجامعة إن جامعة الأزهر موجوة ضمن اختيارات نقاط التطعيم على موقع موقع وزارة الصحة.

ويستطيع الطلاب ومنتسبي الجامعة تسجيل بيانات الحصول على اللقاح عبر موقع وزارة الصحة من خلال رابط تسجيل الحصول على لقاح كورونا.

وأوضح البيان أن المسجل للحصول على اللقاح بعد تسجيله يتم إرسال له رسالة على تليفونه الشخصي ترشده إلى مكان الحصول على التطعيم، ويجب أن يكون معه بطاقة الرقم القومي، وصورة منها.

بدء تسكين طلاب الأزهر في المدن الجامعية اليوم

أعلن إدارة المدن الجامعية التابعة لجامعة الأزهر عن بدء تسكين الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر في مدينة نصر اليوم الإثنين، بشرط التطعيم ضد كورونا وسداد المصروفات.

وأعلنت إدارة الجامعة جدول تسكين الطلاب في السكن العادى والإقتصادي كما يلي:

اليوم الإثنين، مخصص لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز في السكن العادي.

يوم غدٍ الثلاثاء، تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز في السكن الاقتصادي.

يوم الأربعاء المقبل، تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا في السكن العادي.

يوم الخميس المقبل، تسكين الحاصلين على تقدير جيد جدا في السكن الاقتصادي.

تخصيص يوم السبت 9 أكتوبر، لتسكين الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز المتخلفين عن التقديم في الأيام السابقة.

تخصيص يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، لتسكين الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدًا المتخلفين عن التقديم في الأيام السابقة.

وبدأ التقديم لطلاب المرحلة الأولي في تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 يوم الخميس 2 سبتمبر، كما بدأت المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الماضي.

بلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية في العام الدراسي 2020/2021م، عدد 106 ألفًا و17 طالبًا وطالبة بنسبة نجاخ بلغت 51.25%.

وبلغ عدد طلاب الدور الثاني 47 ألفًا و916 طالبًا وطالبًا، وكانت نسبة نجاح طلاب العلمي في الدور الثاني 49.43%، ونسبة النجاح القسم الأدبي 60.80%.