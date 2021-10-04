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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء امس، مع مجموعة من الشباب والفتيات من أبناء محافظة البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي، وذلك ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التي يقوم بها الوزير لمحافظة البحيرة.

شهد اللقاء -الذي يأتي في إطار احتفالات البحيرة بعيدها القومي- اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة البحيرة، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ماجد العزازي رئيس اتحاد مراكز شباب مصر.

عرض اللقاء تقريراً حول ما تم إنجازه على مستوي قطاعي الشباب والرياضة بالبحيرة، من حيث ملف الاستثمار الرياضي، وتعظيم موارد مراكز شباب وأندية المحافظة، وملف الإنشاءات والملاعب الرياضية المطورة بتلك المنشآت، ومشروعات ضمن مبادرة «مراكب النجاة» التي أطلقها السيد الرئيس، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والفعاليات والبرامج والمبادرات الشبابية والرياضية المختلفة التي شهدتها محافظة البحيرة.

لفت الدكتور أشرف صبحي إلى التعاون الكبير بين محافظة البحيرة وأنشطة وبرامج الوزارة المختلفة على كافة الأصعدة، والاهتمام المشترك نحو تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وإقامة العديد من المشروعات المتنوعة لأبناء البحيرة، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ البحيرة على دوره البناء في التعاون المثمر مع الوزارة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر تشهد طفرةً هائلةً بمشروعات قومية تنموية عملاقة في كل القطاعات بفضل رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على تطوير وتقدم البلاد، ووجودها في مصاف الدول المتقدمة، مشيراً إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس لتطوير الريف المصري في ظاهرة لم يسبق حدوثها من قبل.

في هذا السياق، كشف وزير الشباب أنه يتم تطوير ١٧٦ مركز شباب منهم ٥٤ مركز شباب جديد داخل قري محافظة البحيرة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيراً إلى جهود الوزارة المبذولة نحو جعل مراكز الشباب مراكز تنمية شبابية أسرية مجتمعية متكاملة الخدمات تقدم برامج تراعي مختلف الفئات العمرية وفق رؤية واستراتيجية الوزارة.

تابع الوزير :«كل تلك المشروعات تتحقق بجهود وسواعد شباب مصر الذي تولي الدولة المصرية لهم بالغ الاهتمام وفق توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل على تدريبهم وتمكينهم في شتي المجالات، متطرقاً في حديثه إلى المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة على صعيد قضية الوعي، وضرورة التعرف على حقائق الأمور.

من جانبه، قال محافظ البحيرة :«هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتوالي بمشروعات عديدة لأبناء محافظة البحيرة، واليوم شهدنا افتتاح باقة من الإنجازات في قطاع الشباب والرياضة هديةً من الدولة المصرية لأبناء البحيرة».

أوضح المحافظ أن هناك ٣٧ مشروعاً استثمارياً يُجري تنفيذهم بمراكز شباب البحيرة، وتم تقديم الدعم من قبل وزارة الشباب والرياضة لعدد ٥٢ مركز شباب بصالات جيم وأثاث وحديقة طفل، بجانب ما يتم تطويره من مراكز شباب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن أعمال التطوير بالعديد من الإنشاءات الشبابية والرياضية بالبحيرة، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم والدور الملموس على مستوي أندية ومراكز شباب البحيرة.

شهد اللقاء توزيع جوائز الاتحاد العام لمراكز شباب مصر على الفائزين في مسابقات مهرجان التحرير الرياضي الثقافي الفني الذي نفذه اتحاد مراكز شباب مصر على ملاعب مراكز الشباب بمديرية التحرير التابعة لمحافظة البحيرة في سبتمبر الماضي.