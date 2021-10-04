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ضبط المتهم بالنصب على المواطنين فى حلوان ..اوهم ضحاياه بتوظيف اموااهم

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ضبط المتهم بالنصب على المواطنين فى حلوان ..اوهم ضحاياه بتوظيف اموااهم ضبط المتهم بالنصب على المواطنين فى حلوان ..اوهم ضحاياه بتوظيف اموااهم

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حجزت جهات التحقيق بحلوان صاحب مقهى 24 ساعة على ذمة التحريات تبين من التحريات قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين حلوان ،وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي، واستكمال التحقيقات.

تلقىت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، معلومات بقيام مالك مقهى بحلوان ، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة مواد البناء مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المستولى عليها.

أمكن ضبطه حال تواجده بالمقهى ملكه، وبحوزته (هواتف محمولة –كروت فيزا لعدة بنوك – مبلغ مالى – جهاز لاب توب)؛ و بمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية.

المصرى اليوم

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