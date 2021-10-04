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تصفيات مونديال 2022: "فيفا" يرحب بقرار بريطانيا تسهيل تحرير اللاعبين الدوليين

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تصفيات مونديال 2022: "فيفا" يرحب بقرار بريطانيا تسهيل تحرير اللاعبين الدوليين تصفيات مونديال 2022: "فيفا" يرحب بقرار بريطانيا تسهيل تحرير اللاعبين الدوليين
بالاستفادة من الحجر الصحي المخفف عند انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم

تصفيات مونديال 2022:

رحّب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، بقرار البريطانية المتعلق بالسماح للاعبين الدوليين -وخاصة الأمريكيين الجنوبيين الممارسين في إنجلترا- بالاستفادة من الحجر الصحي المخفف، عند انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لنهائيات 2022، وذلك في حال تلقيهم لقاحاً كاملاً ضد فيروس "كوفيد-19".

وقال الاتحاد الدولي في بيان صحافي: "فيفا يرحب بقرار الحكومة البريطانية بالسماح للاعبين الملقحين بالكامل بتمثيل منتخبات بلدانهم في المباريات المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم، والعودة من الدول المدرجة على القائمة الحمراء في ظل ظروف حجر صحي مناسبة".

وأضاف: "نعتقد أن الوضع الحالي أفضل بشكل كبير من الوضع الذي شهدناه في سبتمبر، وندرك أن هذا القرار لا يهم جميع اللاعبين. ونظل مصممين على تحسين الوضع خلال النوافذ الدولية المقبلة".

وكانت الأندية الإنجليزية قد رفضت -خلال النافذة الدولية في سبتمبر- تحرير لاعبيها، للالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، لخوض المباريات الدولية التي أقيمت في دول القائمة الحمراء، بما في ذلك عديد من الدول في إفريقيا أو أمريكا الجنوبية؛ بسبب الحجر الصحي الإلزامي الذي كان ينبغي لهم الخضوع له عند عودتهم.

وحُرِم مدرب البرازيل "تيتي" من تسعة لاعبين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات سبتمبر. منعتهم أنديتهم من السفر؛ بسبب إجراءات الذي يفرض عليهم عزلًا صحيًا لمدة عشرة أيام، عند عودتهم إلى بريطانيا، أبرزهم: حارس المرمى أليسون بيكر (ليفربول)، والمدافع تياغو سيلفا (تشلسي), والمهاجم غابريال جيزوس، وحارس المرمى إيدرسون (مانشستر سيتي).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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