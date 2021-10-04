★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

حققت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين، 4 أكتوبر 2021، مفاجأة مع بداية التداول بعد عودة البورصة للعمل عقب انتهاء الإجازة الاسبوعية، حيث انخفض سعر الذهب عالميا مع ارتفاع الدولار مقتربا من أعلى مستوى خلال 14 شهرا، رغم التوقعات السابقة بإرتفاعه، وتأثر سعر الذهب في مصر، بالأسعار العالمية وانخفض بشكل طفيف عن الأسعار التي استقر عندها خلال اليومين الماضيين وتراوح سعر الذهب عيار 21 مابين 768 و770 جنيها منخفضا بقيمة 2 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجتهم قبل الشراء سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محلات الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 878 إلى 880 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 768 إلى 770 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 658 إلى 660 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 و70 جنيها، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6144 إلى 6160 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا صباح اليوم، مع بداية التداول في البورصة بسبب ارتفاع الدولار مع تجدد القلق بشأن قطاع العقارات في الصين مع تفاقم أزمة شركة ايفرجراند، واقتراب صدور بيانات العمالة الأمريكية.

وشهد سعر الذهب حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط خلال الاسبوع الماضى وانتهت بارتفاع كبير في نهاية الاسبوع وأغلق الذهب على مكسب اسبوعى للإسبوع الثانى على التوالى .

سجلت اسعار الذهب في أسواق المال اليوم تراجعا عن الاسعار التي أغلقت بها البورصة مساء الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير 775.31 جنيه، وسجل عيار 24، 886.07 جنيها، وسجل عيار 18، 664.55 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،754.29 $ .

اقرأ أيضا:

ترقب بحذر.. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاحد 3 أكتوبر 2021

قفزة كبيرة خلال 24 ساعة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021

تراجع طفيف بعد ارتفاع كبير.. أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021