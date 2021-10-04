مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي ببنها

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شهد الطريق الزراعى السريع بالقليوبية إتجاة بنها – القاهرة حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص أسفر الحادث عن مصرع شخصان وإصابة ثالث كانوا يستقلون الدراجة النارية وتم نقل الجثتان والمصاب إلى مستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي دائرة مركز شرطة بنها ووجود جثتان ومصاب.

إنتقلت الأجهزة الامنية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية يستقلها ثلاثة اشخاص اثناء قيام قائد الدراجة بالدوران من أمام منطقة سندنهور صدمتها سيارة مسرعة وأسفر الحادث عن مصرع شخصان وإصابة ثالث من مستقلى الدراجة وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية بإعادة حركة المرور إلى طبيعتها على الطريق وإزالة تداعيات الحادث وتولت النيابة التحقيق.