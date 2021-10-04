ترجع للعصور الفرعونية والرومانية.. تفاصيل القبض على شقيقين اثناء التنقيب عن الاثار في الفيوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام شقيقين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض ملكهما».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبطهما والآدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وتبين وجود 4 حفر دائرية الشكل بقطعة الأرض ملكهما، وكذا ضبط 14 قطعة يشتبه في أثريتها داخل مسكنهما وفرد خرطوش وطلقتان ،وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأن 8 تماثيل يُشتبه في أثريتهم وتمثال غير أثرى وباقى القطع أثرية وترجع للعصور الفرعونية والرومانية والعثمانية، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار والقطع المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»