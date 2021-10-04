TK Elevator تزود أجنحة الدول والمؤسسات الشريكة في معرض إكسبو 2020 دبي بحلول في مجال التنقل

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يهدف معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي يُقام في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022"، إلى تواصل العقول وصنع المستقبل عبر الاستدامة والتنقل والفرص، وفقاً لشعاره الخاص. وستعرض مؤسسات من أكثر من 190 دولة ابتكارات معمارية وثقافية ملهمة وفريدة من نوعها.

وينطبق الأمر ذاته على شركة TK Elevator الرائدة في تقديم حلول التنقل الحضري التي ستُزود العديد من الأجنحة الوطنية وأجنحة المؤسسات الشريكة وغيرها من المواقع الأخرى بأنظمة المصاعد والسلالم المتحركة الذكية المستقبلية.

وشهد المعرض تركيب أنظمة السلالم المتحركة "فيلينو 200" و"فيلينو 300" الأكثر مبيعاً من سلسلة منتجات TK Elevator في أجنحة كازاخستان وروسيا والمملكة العربية السعودية. وتُلبي سلسلة منتجات "فيلينو" جميع الاحتياجات التجارية، بدءاً من التطبيقات القياسية والمستندة إلى التصميم ووصولاً إلى المشاريع المخصصة. ويقدّم كل سلم متحرك من "فيلينو" ميزات استدامة قيمة، ويُركّز على السلامة بفضل أكثر من 50 ميزة ذكية لتعزيز السلامة. وتُثبت سلسلة المنتجات هذه أن الاستدامة تؤتي ثمارها دائماً، وتطبّق مبادئ كفاءة استهلاك الطاقة لخفض البصمة الكربونية للمباني.

وتُقدّم TK Elevator أيضاً حل السلم الكهربائي "توجيلا" في معرض "إكسبو 2020" في المُلتقى الألماني والجناح السعودي. وصُمم هذا الحل لتلبية جميع متطلبات التطبيقات الخاصة بحركة المرور، ويحقق نتائج عالية في المتانة والموثوقية. وتتوفّر مجموعة واسعة من خيارات التصميم القابلة للتخصيص التي تشمل الكسوة الخارجية المتنوعة وألوان الدرابزين.

وتعرض أجنحة ألمانيا وكازاخستان ولوكسمبورغ والمملكة العربية السعودية وروسيا مجموعة رائعة من المصاعد التي لا تحتوي على غرفة ماكينات (MRL) والمدعومة بتقنيات TK Elevator. وصُممت هذه المصاعد الصديقة للبيئة لاستخدامها في المباني السكنية الشاهقة ومباني المكاتب والفنادق ومختلف مباني المؤسسات العامة. وتُسهم هذه المصاعد أيضاً في توفير مساحات في المباني وتحسين حرية التصميم وتحقيق الاستدامة على أكمل وجه وضمان الراحة والمتعة عند ركوبها. بالإضافة إلى أجنحة الدول، تمّ تركيب هذه المصاعد التي لا تحتوي على غرفة ماكينات (MRL) في جناح المؤسسات الشريكة بما فيها موانئ دبي العالمية وطيران الإمارات.

ونفّذت شركة TK Elevator في دبي التي تحتضن موقع حدث "إكسبو 2020"، العديد من المشاريع المرجعية مثل مئات المصاعد والسلالم المتحركة في مطار دبي الدولي، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، فيما زوّدت TK Elevator "برج لطيفة" الشاهق في شارع الشيخ زايد بأربعة أنظمة من أنظمة التوأم TWIN المبتكرة والفريدة من نوعها.