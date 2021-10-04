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"الحبوب": 15 مختبراً للتأكد من جودة القمح ومطابقته المواصفات المعتمدة

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"الحبوب": 15 مختبراً للتأكد من جودة القمح ومطابقته المواصفات المعتمدة "الحبوب": 15 مختبراً للتأكد من جودة القمح ومطابقته المواصفات المعتمدة
قالت: نقوم بتطبيق أعلى المعايير للفحص والمراقبة وتحليل العينات والاختبارات

أكّدت المؤسسة العامة للحبوب، أن 15 مختبراً تابعاً لها تقوم بالتحقّق من جودة القمح وتطبيق أعلى المعايير للفحص والمراقبة، والتأكد من مطابقته المواصفات المعتمدة.

ولفتت المؤسسة إلى أن المختبرات تقوم بالفحص وإجراء التحاليل المختلفة على العينات، مثل: الوزن النوعي ونسب الشوائب والرطوبة والبروتين، إضافة إلى الاختبارات الميكروبيولوجية وغيرها من الاختبارات المتعددة لضمان مطابقة القمح للمواصفات.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أنه تتم جدولة فحص دوري للقمح أثناء تخزينه بالصوامع للتأكد من محافظته على جودته، بجانب وضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة ومراقبة تنفيذ تلك المعايير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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