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علقت رحلات الطيران وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار القوي

تُوفي 5 أشخاص من بينهم طفل جرفته المياه، بعدما ضرب إعصار "شاهين" المداري سلطنة عُمان، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وعُلّقت رحلات الطيران وأُغلقت المدارس مع هبوب الإعصار الذي تمّ خفض تصنيفه، حيث بلغت سرعة الرياح 139 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت السلطات العمانية قد أعلنت إجازة رسمية يومَي الأحد والإثنين، فيما أعلنت هيئة الطيران المدني خفض تصنيف "شاهين" إلى منخفض مداري يتركز على محافظة الظاهرة.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في السلطنة، إن "فرق البحث والإنقاذ انتشلت شخصين من تحت الأنقاض وهما مفارقان للحياة" في محافظة مسقط.

وسبق ذلك الإعلان عن أن طفلاً فقد في وقت سابق "في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المداري"، والإثنين، أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا إلى 5.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية مقاطع فيديو لجريان المياه في وادي ضنك بمحافظة الظاهرة، ووادي الحواسنة بولاية الخابورة في محافظة شمال الباطنة، وفق سكاي نيوز.

وعُلقت بعض الرحلات الجوية من مطار مسقط الدولي وإليه بسبب الإعصار، بحسب تغريدة لمطارات عُمان "تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر" للأجواء المناخية.

كما أعلنت السلطات في الإمارات أنها على "درجة عالية من التأهب" مع الحالة المدارية التي أشارت إلى أنها قد تؤثر في بعض المناطق الساحلية الشرقية فيها.

وأكدت أن "الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالية المدارية القادمة".

وفي 2018، أسفر الإعصار "ميكونو" الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان، عن وفاة 11 شخصاً.