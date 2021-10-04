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اعترف المتهمون بسرقة متعلقات المارة امام جهات التحقيق فى مصر القديمة بجرائمهم تفصيليا وأمرت النيابة العامة، بحبس التشكيل العصابى 4 ايام على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) مصاب بجروح بانحاء الجسد ، بأنه أثناء سيره بدائرة القسم، فوجىء بمركبة "توك توك" تسير عكس الإتجاه يستقلها 3 أشخاص قام أحدهم بخطف هاتفه المحمول ، ولدى محاولة ضبطهم قام أحدهم بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته ، ولاذوا بالفرار.

تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" تم ضبطهم واعترفوا بالواقعة