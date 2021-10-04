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اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:24 صباحاً
"تقويم التعليم" تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسسي الكامل
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:24 صباحاً
بهدفي "بنزيما" و"مبابي " في مرمى إسبانيا.. فرنسا تتوج بـ "اللقب الأوروبي"
-
الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:24 صباحاً
أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 05:54 صباحاً
أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:29 صباحاً
دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:28 صباحاً
مروة كمال عبدالحميد تطلق مبادرة «فرسان النيل».. وجوائز رمزية للطلاب المثاليين
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:28 صباحاً
لإنهاء شكواها.. مسن يفني 6 سنوات من عمره في بناء بيت دوّار لزوجته
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:28 صباحاً
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس اليمني إبراهيم الحمدي 11 أكتوبر 1977
-
الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:28 صباحاً
«زي النهارده».. وفاة الروائي مصطفى الأسمر 11 أكتوبر 2012
-
الاثنين 11 أكتوبر 2021 04:28 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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استغل السيدات وقت الحرب العالمية الأولى..اعرف قصة سفاح الأرامل
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 04 أكتوبر 2021 09:02 صباحاً
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