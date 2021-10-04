أخبار عاجلة

نهائي مستر أولمبيا 2021 بمشاركة 3 مصريين (بث مباشر) -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الروسان" تستحوذ على أرض بشرق الرياض قيمتها أكثر من 327 مليون ريال

Print
مخططها يتناسب مع شرائح مختلفة من المستهلكين والراغبين في البناء

أبرمت شركة الروسان للمقاولات صفقة شراء مخطط سكني وتجاري خام، يتميَّز بموقعه الاستراتيجي من ناحية مناسبته للسكن والاستثمار. وبلغت قيمة الشراء أكثر من 327 مليون ريال، وهي الأبرز والأعلى قيمة، وذلك مطلع شهر أكتوبر الحالي.

ويقع المخطط شرق الرياض على طريق الرياض – الدمام، بالقرب من المقار الأمنية التي تم تدشينها حديثًا، التي تُعدُّ وجهة أولى للراغبين في التملك والاستثمار.

وتُعدُّ تلك الصفقة الواقعة على طريق الدمام فرصة سانحة للتملك والاستثمار على الطريق المهم والشريان الحيوي (طريق الدمام – الرياض) الذي يمتاز بطول الشريط التجاري فيه، إضافة لمجاورتها المخططات الجديدة التي بدأ البيع بها، وكذلك قربها من مدينة الملك عبدالله لتطوير القيادات الأمنية. والمخطط يقع في مناطق النمو السكاني الكبير بشرق الرياض.

ووفقًا لمصادر عقارية ذات صلة فإن المخطط سيكون قناة جديدة لضخ مزيد من الأراضي السكنية، وفرصة سانحة لتشييد مجمعات سكنية مغلقة ومفتوحة؛ خاصة أن المخطط يقع بمنطقة حيوية، تشهد توسُّعًا عمرانيًّا شاملاً وسريعًا.

من جهته، اعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الروسان محمد بن هزاع الروسان أن حراك السوق العقاري الحالي يؤكد قوة السوق العقاري، وحاجته للمزيد من المخططات السكنية والاستثمارية، خاصة بشرق الرياض، كما يعكس الخبرة الممتدة لشركة الروسان في سوق بعد إتمامها العديد من المشاريع العقارية العملاقة مع الشركاء طوال تاريخ عملها بمجالات التطوير العقاري.

وأضاف بأن المشروع -بحسب الدراسات العقارية والميدانية- يقع في إطلالة جاذبة للراغبين في الشراء والبناء والاستثمار في هذا المخطط الاستراتيجي، الذي يتميَّز بقربه وإطلالته على أحياء العاصمة الشرقية، وتوافُر الخدمات الحكومية، إضافة لفرص استثمارية لرجال الأعمال عبر الاستثمار في الشريط التجاري الممتد بمحاذاة طريق الدمام.

وأشار إلى أن مخطط الأرض الجديدة يتناسب مع شرائح مختلفة من المستهلكين والراغبين في البناء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختتام التمرين الثنائي بين القوات البحرية السعودية والباكستانية "نسيم البحر-13"

اختتام التمرين الثنائي بين القوات البحرية السعودية والباكستانية "نسيم البحر-13"

السعودية تسجل 35 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 35 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا