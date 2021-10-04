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بعد 3 .. شاهد شاحنات تجوب شوارع وطرق المدينة وقت منعها صباحًا!

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"سبق" ترصد تحركاتها وهي تلجأ لأحياء شعبية هربًا في مخالفة لخطة "المرور"

بعد 3 حوادث.. شاهد شاحنات تجوب شوارع وطرق المدينة وقت منعها صباحًا!

رصدت "سبق"، صباح اليوم، عددًا من الشاحنات تجوب شوارع وطرق المدينة المنورة في وقت منعها بالفترة الصباحية، التي تبدأ من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة صباحًا، في الوقت الذي شهدت فيه المدينة المنورة ثلاثة متتالية للشاحنات، كان أبرزها حادث طريق علي بن أبي طالب الذي توفي فيه 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون.

وفي جولة قامت بها "سبق"، صباح اليوم في الطرق والشوارع، لاحظت عددًا من المعدات والشاحنات تسير بالشوارع؛ وذلك قبل الساعة الثامنة صباحًا، في مخالفة واضحة لخطة المرور التي تمنع دخول الشاحنات وسط المدينة على ثلاث فترات؛ منها الفترة الأولى التي تبدأ من الساعة السادسة حتى التاسعة صباحًا؛ فيما تلجأ بعض الشاحنات للهروب مع الأحياء الشعبية.

"سبق" بدورها تنقل هذه المشاهد للمسؤولين في المدينة المنورة؛ وذلك لوضع حد لهذه الشاحنات المخالفة التي قد تسبب حوادث -لا قدر الله- خاصة وقت الذروة وتنقّل الطلاب والموظفين إلى مدارسهم وأعمالهم.

بعد 3 حوادث.. شاهد شاحنات تجوب شوارع وطرق المدينة وقت منعها صباحًا!

بعد 3 حوادث.. شاهد شاحنات تجوب شوارع وطرق المدينة وقت منعها صباحًا!

بعد 3 حوادث.. شاهد شاحنات تجوب شوارع وطرق المدينة وقت منعها صباحًا!

بعد 3 حوادث.. شاهد شاحنات تجوب شوارع وطرق المدينة وقت منعها صباحًا!

بعد 3 حوادث.. شاهد شاحنات تجوب شوارع وطرق المدينة وقت منعها صباحًا!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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