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"إعصار شاهين" يتراجع ويتحوّل إلى عاصفة مدارية

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"إعصار شاهين" يتراجع ويتحوّل إلى عاصفة مدارية "إعصار شاهين" يتراجع ويتحوّل إلى عاصفة مدارية
يستمر تأثير الحالة على محافظتَي شمال الباطنة وجنوبها

أعلنت الجهات المختصة في سلطنة عُمان، ليلة الإثنين، عبور مركز الإعصار شاهين اليابسة في السلطنة، وتحوّله إلى عاصفة مدارية أقل شدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية على حسابها في تويتر.

وذكر بيان مشترك صادر عن المركز الوطني للإنذار المبكر، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، وهيئة الطيران المدني، في سلطنة عمان، أن مركز الإعصار شاهين عبر بين ولايتَي المصنعة والسويق عند الساعة الثامنة مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أنه من المحتمل أن يستمر تأثير الحالة المدارية على محافظتَي شمال الباطنة وجنوبها بهطول أمطار غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان الأودية، مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة (45 إلى 60 عقدة) وفق سكاي نيوز.

وذكر أن الأمطار الغزيرة ستمتد لتشمل محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية (100 إلى 300 ملم)، كما يستمر أيضاً هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية ومسندم.

وأوضح أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويقدّر ارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، ويكون متوسطاً إلى هائج على بقية سواحل السلطنة (205 أمتار).

وناشدت هيئة الطيران المدني جميع السكان، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما طالب السكان بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وكان الإعصار شاهين قد وصل إلى اليابسة ليلة الأحد، قبالة العاصمة مسقط مباشرة، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 150 كيلومتراً في الساعة.

لكن سرعان ما فقد الإعصار قوته؛ ليخفّض خبراء الأرصاد درجته إلى عاصفة استوائية.

وخلف الإعصار فيضانات وأضراراً أخرى، وهو ما أجبر البعض على إخلاء منازلهم، وتوقفت الرحلات الجوية في أنحاء السلطنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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