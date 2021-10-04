«صحة البحر الأحمر» تعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر أكتوبر

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، عن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر أكتوبر الحالي بمختلف مدن المحافظة.

وأشارت مديرية الصحة في بيان لها إلى أن القوافل تنطلق من مدن الجنوب خلال الفترة من 5 وحتى 10 من أكتوبر الجاري، ثم تتجه إلى مدينة مرسى علم يومي 11 و12 من الشهر الجاري بمناطق «الشيخ الشاذلي- حماطة- أبوغصون»، ومنها إلى مركز صحة الأسرة بمرسى علم يومي 13و 14، ثم تنتقل القوافل العلاجية يومي 15 و16 من أكتوبر إلى منطقة الحمراوين بمدينة القصير، ومنها إلى قرية أم الحويطات بمدينة سفاجا يومي 17 و18 من أكتوبر الجاري، وتختتم القوافل العلاجية المجانية خلال شهر أكتوبر الحالي يومي 19 و20 بقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القوافل العلاجية المجانية شاملة جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى توافر معمل تحاليل طبية وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمواطنين.