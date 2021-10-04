"شاهين" يتوغل للسعودية ويزحف.. "المسند": أمطار ورياح عاتية وهذه قوته
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن يتوغل #شاهين على هيئة منخفض جوي إلى الأراضي #السعودية، عبر سحبه الكثيفة والمفعمة بالرطوبة، وأن تتشكل السحب الركامية الضخمة لتروي الركن الجنوبي الشرقي من #الربع_الخالي بأمطار متفرقة هذا اليوم، وليومين بعده، زاحفًا باتجاه وسط، ثم غربي الربع الخالي.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #شاهين يبقى يدور كدوران الرحى (عكس اتجاه دوران الساعة)، محملًا بكتلة مفعمة بالرطوبة الجوية، والسحب الندية، وبالأمطار غزيرة الكمية، والرياح العاتية، على المحافظات الشمالية في #عمان إضافة إلى جنوبي #الإمارات".
وتابع: "إعصار #شاهين يتراجع عن قوته بعد أن توغل في اليابس العماني، ويتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تبلغ نحو 100 كلم في الساعة".