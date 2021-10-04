وكيل صحة المنوفية يجتمع بمديري الإدارات لمناقشة خطة التطعيم بلقاح كورونا

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عقد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إجتماع مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، بقاعة الإجتماعات بديوان المديرية لمناقشة الخطة اليومية لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» بحضور الدكتور أسامة الشلقانى، والدكتورة رشا خضر وكيلا المديرية، مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الوقائي بالإدارات الطبية بالمحافظة .

أكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الإنتظام الإداري بالمراكز الطبية والوحدات الصحية وتواجد جميع الفرق الطبية وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، كما ناقش سيادته خطة تطعيم المسافرين للخارج، والمواطنين المقيمين من عمر ١٨ عام فأكثر، بلقاح كورونا، بالجرعة الأولي، والجرعة الثانية، وعمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، وبالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومراكز الشباب بالمحافظة، ومناقشة تقارير المرور الإشرافية اليومية على الإدارات الصحية، وعرض السلبيات والإيجابيات، والوقوف على الحلول المناسبة لأي معوقات، ووضع الخطط التصحيحية للسلبيات، مع التأكيد على الفرق الطبية بتطعيم المواطنين بعد التسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، وعلي توافر الأجهزة اللازمة للعمل، وعمل الفرق المتحركة من خلال السيارات والعيادات المتنقلة، وبحث آليات العمل، وأي معوقات تؤثر على إنتظام العمل، مشدداً على توزيع اللقاحات على الإدارات الصحية بالمحافظة، وفقاً لمؤشرات أداء العمل، والمتابعة المكثفة من مشرفي الإدارات الفنية بالمديرية على الفرق الثابتة والمتحركة بالإدارات الصحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تفعيل مبادرة العزل المنزلي خلال الفترة المقبلة .

من جهتها أشارت الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية إلى الإعداد والتجهيز للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم إلى خمس سنوات والمزمع تنفيذها في القريب العاجل، مؤكدة سيادتها على تحديث البيانات الديموغرافية والخرائط والإحتياجات البشرية والمستلزمات الخاصة بالحملة، وتدريب جميع الفئات المشاركة بالحملة والإستعداد التام لتنفيذ تلك الحملة عند الإعلان عن الموعد المحدد لها حفاظاً على مصر خالية من شلل الأطفال .

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، ورفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة المنوفية.