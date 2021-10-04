قصر ثقافة العريش يشارك في الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

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في إطار توجهيات الدكتورة، إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في الاحتفال بذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد أشرف المشرحاني، مدير عام مديرية الثقافة بشمال سيناء، اليوم الاثنين، أنه بهذه المناسبة سوف يقام يوم الخميس القادم حفل فني كبير على مسرح قصر ثقافة العريش، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أضاف مدير عام الثقافة، أن الحفل يضم عدد من الاغنيات الوطنية، بجانب الرقصات الشعبية بمشاركة مديريتي الثقافة والتربية والتعليم بالمحافظة.