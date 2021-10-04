«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي الرابع أحمد حسن البكر 4 أكتوبر 1982

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كان أحمد حسن البكر الرئيس الرابع لجمهورية العراق،وقد شغل منصبه هذا في الفترة من يوليو 1968 إلى 16 يوليو 1979، وقد جاء خلفا للرئيس عبدالرحمن عارف، وخلفه في الحكم صدام حسين.و«البكر» مولود في 1914، والتحق بالأكاديمية العسكرية العراقية عام 1938 بعد أن عمل معلماً لمدة 6 سنوات وقد اشترك في بدايات حياته العسكرية في حركة رشيد عالى الكيلانى ضد النفوذالبريطانى في العراق عام 1941، التي باءت بالفشل،فدخل على إثر ذلك السجن وأجبرعلى التقاعد ثم أعيد إلى الوظيفة عام 1957ثم انضم لتنظيم الضباط الوطنيين الذي أطاح بالملكية في العراق عام 1958ثم أجبرعلى التقاعد مجددا في 1959 بسبب ضلوعه في حركة الشواف في الموصل ضد عبدالكريم قاسم.نظم «البكر»فى 8 فبراير 1963 حركة مسلحة بالتعاون مع التيارات القومية وعسكريين مستقلين للإطاحة بالحكومة العسكرية لرئيس الوزراء عبدالكريم قاسم، كما نظم حركة 17 يوليو 1968 التي أطاحت بالرئيس العراقى آنذاك عبدالرحمن عارف وفى1 يونيو 1972، قام بتأميم شركة النفط العراقية العاملة في العراق منذ 1927، والتى كانت تتلاعب باقتصاد وسياسة العراق بدعم بريطانى.وقد شهدت فترة رئاسة «البكر»تنمية اقتصادية واسعة في العراق كما ازدهر التعليم، حيث أعلنت منظمة اليونسكو عام 1977 أن التعليم في العراق أصبح يضاهى التعليم في الدول الاسكندنافية كما قام «البكر» بتشكيل علاقات قوية مع الاتحاد السوفيتى، حيث وقع معاهدة الصداقة مع السوفييت في 9 أبريل 1972، وقام بإرسال قوات لدعم سوريا عسكرياً أثناء حرب أكتوبر 1973،لم يستغل «البكر» موقعه الرئاسى للاستحواذعلى الأموال والممتلكات،ولم يمنح أبناءه أوأفراد أسرته أي امتيازات استثنائية أو مكاسب ماديةمثلما فعل خلفه صدام حسين ومع تقدم«البكر»فى العمرأصبح نائبه صدام حسين الرئيس الفعلى للعراق عام 1979، وفى 16 يوليو 1979 استقال البكر من رئاسة العراق لظروفه الصحية- وفق ما أعلن آنذاك- ويرى المتابعون للسياسة العراقية أن استقالة البكر كانت مجرد إجراء شكلى نتيجة ضغوط مارسها عليه الرئيس الفعلى للعراق صدام حسين. يعتقد البعض أنه بعد أن أخذ صدام حسين بزمام السلطة في 1979 قام بتحديد إقامة «البكر» في منزله حتى وفاته «زي النهارده» في 4 أكتوبر 1982.