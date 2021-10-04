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محمود عبدالحكيم: تجربة المصري الأفضل في مسيرتي الكروية

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محمود عبدالحكيم: تجربة المصري الأفضل في مسيرتي الكروية محمود عبدالحكيم: تجربة المصري الأفضل في مسيرتي الكروية

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قال محمود عبدالحكيم، لاعب المصري البورسعيدي الأسبق، إنه لعب مع جيل رائع في كرة القدم «الخماسية» التي تعتمد على المهارة أكثر من الجمل التكتيكية، مشيرًا إلى أن الجيل الذي لعب معه كان رائع على المستوى المهاري.

وأضاف عبدالحكيم، في تصريحات تليفزيونية، أن كرة الصالات تشهد تطور حاليًا بالاعتماد على الجمل التكتيكية والجماعية وليس المهارات عكس السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن اللعبة لا تحظى بالاهتمام الكافِ رغم قدرة على حصد بطولة عالمية.

واستكمل حديثه، بشأن بطولة الدوري الممتاز، أن المسابقة الموسم المقبل، ستشهد منافسة قوية بين الأهلي والزمالك، بينما لا يستطيع الحكم على إمكانية بقية الأندية في المنافسة قبل أن يرى مستواهم بالبطولة، ومدى قدرتهم على مجاراة قطبي الكرة المصرية.

واختتم تصريحاته، أن الدوري الموسم المقبل سيكون أقوى بكثير عن الموسم الماضي، مشددًا على اعتزازه بتجربة اللعب في المصري البورسعيدي التي يعتبرها الأفضل في مسيرته بفضل دعم جماهير بورسعيد اللامحدود بالنسبة له.

المصرى اليوم

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