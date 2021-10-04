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كشف حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن موقف الإدارة من عودة أسامة نبيه، المدرب العام السبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، إلى منصبه بعد تراجعه عن الاستقالة.

وقال حسام المندوه خلال تصريجات تلفزيونية: «أسامة نبيه زمالكاوي حتى النخاع وله دور كبير في حصد بطولة الدوري، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي يساء استخدامها، وهو في لحظة ضيق عنده كتب ما كتبه».

وأضاف: «نحن حتى هذه اللحظة لم نحسم القرار النهائي بشأن عودته، إلا بعد ارتياح الطرفين سواء نحن أو هو».

وعن مستحقات اللاعبين قال :«سيتم صرف المستحقات المتأخرة للاعبين الأسبوع المقبل، وفقًا للموعد الذي حددناه معهم من قبل»، مضيفًا: «حسين لبيب، رئيس النادي، كان منزعجًا للغاية من عدم نزول اللاعبين للتدريبات، لأن الموعد المتفق عليه لصرف المستحقات لم يأت».