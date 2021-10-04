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«أتمنى تكون فوقت».. ميدو يوجه رسالة إلى مصطفى محمد

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«أتمنى تكون فوقت».. ميدو يوجه رسالة إلى مصطفى محمد «أتمنى تكون فوقت».. ميدو يوجه رسالة إلى مصطفى محمد

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أكد أحمد حسام «ميدو»، نجم الأسبق، أن عودة مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، للتسجيل خلال مباراة فريقه أمام ريزا سبور، لا تقل أهمية عن تألق محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة مانشستر سيتي.

وكان مصطفى محمد، أحرز هدفين خلال مباراة جالاتا سراي أمام ريزا سبور، التي أقيمت مساء الأحد، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي، والتي انتهت بفوز جالاتا سراي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: «عودة مصطفي محمد للتسجيل لا تقل أهمية عن تألق محمد صلاح، لأن مصطفي محمد كان يحتاج لهذه المباراة لكي يستعيد ثقته في نفسه مرة أخرى، بعد فترة من الصيام التهديفي».

وأصاف: «فاتح تريم، مدرب جالاتا سراي، من الصعب أن يعيد لاعب إلى التشكيل الأساسي، إلا إذا كان يتدرب بشكل جيد»، مضيفًا :«ظهور مصطفى محمد بهذا الشكل، أمر إيجابي، فهذا يعني إنه (ابتدي يجوع تاني)».

وتابع: «مصطفى محمد بعد سفره إلى تركيا وتألقه السريع المفاجئ، فهو لم يكن يتوقع أن يتألق بهذا الشكل، وهو جعل اللاعب (يطير)»، مضيفًا :«مصطفى، خلال الستة أشهر الماضية كان (طاير في السماء مش على الأرض معانا)وهذا متوقع، لاعب صغير في السن انتقل إلى نادي كبير يتعامل مع لاعبين كبار أول مرة يتعامل معهم، ثم وجد نفسه أفضل منهم».

وواصل :«كان يجب على أي شخص قريب من مصطفى محمد (يفوقه)»، مضيفًا «أتمنى أن يكون الهدفين، بداية عودة مصطفى محمد، لمستواه المعروف عنه».

ووجه ميدو رسالة إلى مصطفى محمد، قائلاً: «أتمنى انك تكون فوقت، لا تأخذ خطوة للوراء مرة أخرى، وتعرف أن الكرة لا تعترف إلا بالتعب والإخلاص، حتى تظهر بهذا المستوى مرى أخرى»، مضيفًا :«أنصحك هنا وأنا من اللاعبين الذين عانوا (الأمرّين) وعاصرت فترات من التألق وأخري من الهبوط في كرة القدم».

المصرى اليوم

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