«بطلب من اللي بيحبني يدعيلي».. إيمي سمير غانم توجه رسالة إلى جمهورها

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نشرت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم عبر صفحتها الرسمية فيسبوك رسالة قالت فيها: «كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله بس أنا مش عارفة أكون تمام».

تابعت: «كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون أحسن، بس الحقيقة إني أوحش من الأول. وكل حاجة عملتها بس مش بهدا، الحمدلله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد، بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده والحمد لله على أي ابتلاء أنا راضية».

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا 20 مايو الماضي، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، ثم رحلت زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.