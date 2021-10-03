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غياب مراكز العناية بالصقور في كافة المناطق

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غياب مراكز العناية بالصقور في كافة المناطق غياب مراكز العناية بالصقور في كافة المناطق
بلغ عدد المنشآت البيطرية المرخصة العامة والخاصة 1055 منشأة، منها 876 منشأة بيطرية خاصة، و179 وحدة بيطرية حكومية عامة، فيما غابت مراكز العناية بالصقور عن كافة مناطق المملكة في عام 2020.

447 صيدلية

بلغ عدد الصيدليات البيطرية 447 صيدلية في عام 2020، وتصدرت الرياض عدد الصيدليات بــ178 صيدلية، تليها مكة المكرمة بــ140، والشرقية ثالثا بــ127، والقصيم رابعا بــ78، والمدينة بــ45، فيما حلت الباحة في المرتبة الأخيرة بــ8 صيدليات، يليها الجوف بــ12 صيدلية، والحدود الشمالية بــ15، ونجران بــ18، وحائل بــ24، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة البيئة والزراعة والمياه.

مستشفيان ومركز

سجلت مناطق المملكة مستشفيين في الرياض والقصيم فقط، ومركز إيواء وحيد في الرياض، فيما بلغ عدد المختبرات التشخيصية 6 مختبرات، منها 4 مختبرات في الرياض، ومختبران في عسير وتبوك، وبلغ عدد العيادات المتنقلة عيادة واحدة فقط في القصيم.

92 عيادة تخصصية

تصدرت الشرقية العيادات التخصصية، والتي بلغت 92 عيادة، منها 20 عيادة في الشرقية، وتساوت عسير ومكة في عدد العيادات والتي بلغت 18 لكل منهما، وحلت الرياض رابعا بــ14 عيادة، والمدينة والقصيم بــ5 عيادات، وحصدت الجوف صفر عيادات تخصصية، تليها جازان بعيادة وحيدة، وتساوت 4 مناطق ممثلة في: حائل، والحدود الشمالية، ونجران، والباحة في عدد العيادات، بعيادتين لكل منها.

1055 منشأة بيطرية وخاصة

876 منشأة خاصة

179 منشأة حكومية

447 صيدلية

92 عيادة تخصصية

عيادة متنقلة وحيدة

6 مختبرات تشخيصية

مستشفيان ومركز إيواء وحيد

الأكثر صيدليات:

الرياض

مكة

الشرقية

القصيم

المدينة

الأكثر عيادات تخصصية:

الشرقية

عسير

مكة

الرياض

القصيم

مكة


الوطن السعودية

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