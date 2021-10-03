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تحذير من الحالة المناخية وبرامج للحماية من الأمطار

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تحذير من الحالة المناخية وبرامج للحماية من الأمطار تحذير من الحالة المناخية وبرامج للحماية من الأمطار
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة وفرصة هطول أمطار رعدية، وتنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة، وفقاً لما ورد إليها من المركز بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من الإثنين وحتى يوم الجمعة على مناطق (الرياض، والمنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، ومكة المكرمة)، تصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وستتأثر المنطقة الشرقية يومي الإثنين والثلاثاء القادم بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء على أجزاء من منطقة الرياض، ويتوقع أن تتأثر مناطق عسير ونجران ومكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها في يومي الأربعاء والخميس.

رياح سطحية

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط. وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

سحب المياه

ووضع الجهاز التنفيذي في أمانة الأحساء نحو 11 برنامجاً لموسم أمطار العام الجاري، للتعامل مع طوارئ السيول والأمطار، وتطبيق خطة موحدة لسرعة الاستجابة لسحب مياه الأمطار، وتنفيذ خطة افتراضية بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة والبلديات المرتبطة للتأكيد على الجاهزية والوقوف على الملاحظات والاقتراحات.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملأ أن نسبة تغطية حاضرة الأحساء بشبكة تصريف مياه الأمطار 55%، والبرامج تشمل تدعيم الجهود والطاقات البشرية والفنية والخدمية للعمل على مدار الساعة لإنهاء ما تُخلفه الحالة المطرية من تجمعات للمياه، ومباشرة كافة البلاغات وتجهيز تصريف الأمطار مع تنظيف أحواض التجمع للمحطات لتفادي أي ترسب للرمال والأتربة مما يعوق عمل المضخات.


الوطن السعودية

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