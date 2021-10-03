تأهيل ذوي السجناء

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عقدت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران شراكة لتدريب ذوي السجناء في عدد من البرامج المتخصصة، وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف أن الجمعية عقدت شراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، لتأهيل وتدريب ذوي السجناء في عدد من البرامج المتخصصة في الحاسب الآلي وصيانة الجوال، وكذلك برامج تطويرية أخرى في مجالات التدريب.

وأضاف عطيف أن البرنامج يستهدف أكثر من 100 متدرب ومتدربة من ذوي السجناء لتأهليهم لسوق العمل، وأن جميع البرامج التدريبية يتم تقديمها عن طريق الشريك الرسمي للجمعية، معهد كفاءات الأعمال، وبشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويستمر البرنامج لأكثر من 40 يوما.