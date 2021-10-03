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داعيات للأمن الفكري بالمساجد

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داعيات للأمن الفكري بالمساجد داعيات للأمن الفكري بالمساجد
نفذت 6 داعيات الخطة الوطنية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعدد من البرامج التوعوية المعنية بالجانب الفكري والعقيدة والتربية في عدد من المصليات النسائية بمساجد جدة.

وتم تأهيل الداعيات خلال الفترة الماضية من أجل تنفيذ خطط الوزارة المتنوعة، والتي تتكون من 40 برنامجاً حضورياً يهتم بالجانب الفكري والعقيدة والتربية، يتم تنفيذه ليتم استهداف أكبر شريحة من المجتمع، وستكون المحاضرات مستمرة عبر برامج خاصة يتم اعتمادها والعمل بها طوال العام.

تطوير مستمر

وقال مدير عام إدارة الدعوة والإرشاد بجدة ماجد بن محمد: نسعى لتطبيق ما يتوافق مع رؤى القيادة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بقيادة وزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، معتبرا أن تهيئة المناشط الدعوية من أهم الأدوار المناطة التي يجري العمل على تطويرها بشكل مستمر خلال الفترة القادمة.

برامج وخطط

وأكدت مديرة القسم النسوي بفرع الإدارة بجدة فوز الجماح لـ«الوطن» أن البرامج المنفذة من قبل الداعيات بهدف تفعيل دورهن وتدعيمهن بالدورات التي قدمتها الوزارة بإشراف مهني، مشيرة إلى أن من أبرز تلك الدورات ما يتعلق بالأمن الفكري والعقيدة والتربية وطاعة ولي الأمر وفق برامج محددة وخطط، يتم اعتمادها بشكل مسبق داخل المساجد على أن يكون حضورهن في أوقات محددة ومعلنٌ عنها مع تطبيق أنظمة الإجراءات والاحترازات الصحية.


الوطن السعودية

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