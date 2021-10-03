مرور المدينة يشكو تناثر الخرسانة من الشاحنات

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علمت «الوطن» بتلقي غرفة المدينة المنورة خطابًا من مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بشأن ما تم ملاحظته من قبل المختصين بإدارة المرور من تناثر الخرسانة على الطرقات والتقاطعات مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.

التأكد من المركبات

وشددت الغرفة في سياق خطاب على منتسبيها المعنيين بالتأكد من المركبات الخاصة بنقل الخرسانة بعدم تناثر الخرسانة على الطرقات والتقاطعات، فيما وقع حادث انقلاب لشاحنتين أمس وأول أمس في المدينة المنورة، وكانت الأولى تحمل أعلافًا ووقعت على طريق تقاطع حي الجرف غربًا وتسببت بإغلاق الطريق بعد مباشرة الجهات المعنية الحادث ورفع الشاحنة ونقل الحمولة من على الطريق قبل إعادة حركة السير إلى الحي، في حين شهد طريق الملك عبدالعزيز صباح أمس حادثًا آخر لانقلاب شاحنة محملة بالأتربة قبيل الدوار، وتسببت أيضًا في عرقلة الطريق وتدخل الجهات المعنية لرفعها ونقلها عن الطريق.

وسجلت الحادثتان إضافة لحادثة الأسبوع الماضي علامة استفهام من قبل سالكي الطرق بعد تزايد حوادث لـ3 شاحنات خلال أسبوع حيث شهد الحادث الأول وفاة 4 وإصابة 5.

رقابة المرور

وأكدت مصادر لـ«الوطن» أن أكثر المخالفات التي تقع فيها الشاحنات تتمثل بعدم حصول بعض السائقين على رخصة سائق ثقيل وغياب فحص المركبات، لذلك يتهرب معظم السائقين من الخروج والدخول للمدينة عبر النقاط الأساسية لوجود نقاط تفتيش ويلجؤون للطرق الفرعية تهربًا من رقابة رجال المرور، في حين أوضحت المصادر أن المرور يخالف الشاحنات على الفحص أو التأمين أو عدم تركيب اللوحات في موضعها المخصص، فيما تختص وزارة النقل بفحص الحمولة والحصول على كرت التشغيل ودائمًا ما تجري نقاط تفتيش بطرق مختلفة وبميزان متنقل لفحص الشاحنات.

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