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اعترف القطاع الجنوبي في شركة المياه الوطنية، بحدوث تسريبات خارجية في الشبكة العامة للمياه بمنطقة نجران، وأن القطاع يعمل على معالجتها أولا بأول.

معالجة التسرب

وأكدت الشركة لـ«الوطن» أول من أمس، تعليقًا على ما نشرته الصحيفة عن وجود تسريبات في التمديدات المنزلية، مما يكبد المستهلكين تكاليف زائدة أسهمت في ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية للعدادات، بأن التسريبات الخارجية في شبكة المياه العامة يجري التعامل معها، وذلك من خلال إرسال الفرق الميدانية للوقوف على بلاغات العملاء ومعالجتها، وحث القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية جميع المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي، على التواصل مع الشركة عبر قنواتها الرسمية، وذلك للوقوف على الموقع، ومعالجة الخلل إن وجد، وفتح الباب أمامهم للاستفادة من خدمات الشركة الإلكترونية ومن تطبيقها الذكي.

شبكة زراعية

وأوضحت الشركة، حول ما نشر في «الوطن» الخميس 30 سبتمبر، تحت عنوان (تسريب مياه حضن نجران وفرق الصيانة تزيد الهدر)، قائلة: بعد استلام بلاغ أحد المواطنين بوجود تسريب في إحدى شبكات المياه، تم شخوص فرق الصيانة على الموقع لمعالجة المشكلة والخلل إن وجد، واتضح للمختصين لدينا أن الشبكة زراعية وتتبع لأحد المواطنين، حيث تم التواصل مع المواطن لتوضيح الخلل، وضرورة معالجته، كون الشبكة لا تتبع لأعمال القطاع الجنوبي بشركة المياه، وتم إصلاح ومعالجة الخلل فعليا من قبل المواطن صاحب الشبكة.

جهود ذاتية

وكان عدد من سكان حي البديع في مركز الحضن بنجران، قاموا بجهود ذاتية لوقف هدر المياه، من خلال تأمين عمالة خاصة لردم الحفرة العميقة، التي خلفتها فرق الصيانة التابعة لإدارة خدمات المياه بالمنطقة،أثناء مباشرتها لمعالجة بلاغات الأهالي عند حدوث التسرب، ومن ثم مغادرة الفرق دون إغلاق التسرب بحجة أن الشبكة زراعية خارج نطاق اختصاصهم، حيث تمكن السكان من معالجة الخلل وإيقاف التسرب، ومن ثم سفلتة الطريق بعد انتهاء عملية الردم.

من إيضاحات شركة المياه

تتعامل الشركة مع تسريبات الشبكة العامة أول بأول

تباشر الفرق الميدانية بلاغات العملاء لمعالجتها

فتح الباب أمامهم للاستفادة من خدمات الشركة الإلكترونية ومن تطبيقها الذكي.

عدم معالجة تسريب حي البديع لأنها شبكة زراعية خاصة.

تم إصلاح الخلل من قبل المواطن مالك الشبكة.