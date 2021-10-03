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"الأرصاد" يُنبِّه الشرقية وجازان: سُحب رعدية وضباب ورياح وارتفاع بالأمواج

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"الأرصاد" يُنبِّه الشرقية وجازان: سُحب رعدية وضباب ورياح وارتفاع بالأمواج "الأرصاد" يُنبِّه الشرقية وجازان: سُحب رعدية وضباب ورياح وارتفاع بالأمواج
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر ثلاثة تنبيهات جديدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع بالأمواج. وتشمل الحالة العديد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وفي تنبيه آخر للشرقية ذكر المركز أن المنطقة تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام وبقيق ورأس تنورة وسلوى، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة جازان سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وصبيا وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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