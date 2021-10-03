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فريدة الشوباشي تُطالب بـ«تصويب الخطاب الديني وليس تجديده»: نعاني من تسوّس أجهزة الدولة

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فريدة الشوباشي تُطالب بـ«تصويب الخطاب الديني وليس تجديده»: نعاني من تسوّس أجهزة الدولة فريدة الشوباشي تُطالب بـ«تصويب الخطاب الديني وليس تجديده»: نعاني من تسوّس أجهزة الدولة

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قالت الدكتورة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن القنوات الشريرة تقوم بتشويه الدولة المصرية، ولابد أن نرد عليها بالأفعال وليس بالكلام.

وأضافت «الشوباشي» خلال لقائها مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أنه «لابد من تصويب الخطاب الديني وليس تجديده، لأننا كنا نشعر بفخر تجاه الخطاب الديني في الماضي، بأن الجوهر الخاص بنا كان جيدًا، ولكننا تغيرنا والدليل على ذلك هو خطأ الرئيس السادات عندما أدخل الإخوان في مفاصل الدولة قبل موته».

وتابعت: «اليوم نعاني من تسوّس أجهزة الدولة، والعبء على الرئيس والمواطنين بأننا نقوم بتنقية ذلك»، مشيرة إلى أن «التراجع الديني محزن جدًا، بالإضافة إلى تراجع القيم«، مشيرة إلى أنه«من أهم آيات القرآن الكريم بأنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

المصرى اليوم

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